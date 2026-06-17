Viehzuchtbetrieb in Chodschali besucht

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Im Anschluss an eine weitere Sitzung des Koordinierungsstabs für die zentralisierte Bearbeitung der Angelegenheiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans haben die Teilnehmer einen Viehzuchtbetrieb des landwirtschaftlichen Betriebs „Goch Et“ im Dorf Khanabad im Bezirk Chodschali besucht.

Die Besichtigung fand im Anschluss an eine Sitzung des Koordinierungsstabs für die zentralisierte Bearbeitung der Angelegenheiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans unter Leitung von Samir Nuriyev statt.

Dabei wurden die im Komplex geschaffenen Einrichtungen vorgestellt und die dort erzeugten Produkte besichtigt.