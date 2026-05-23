Weitere Medaillen für Aserbaidschan bei U-15-Ringer-EM

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Bei der U-15-Europameisterschaft im Ringen im bulgarischen Samokow haben zwei weitere aserbaidschanische Athleten Medaillen gewonnen. Elvin Najafzade sicherte sich nach einem Finalsieg gegen einen russischen Gegner die Goldmedaille, während Gulay Khasmammadova Silber gewann.

Damit erhöhte sich die Zahl der aserbaidschanischen Medaillen bei dem Turnier auf sechs, darunter vier Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille.