Weitere Transitfracht aus Russland über Aserbaidschan nach Armenien transportiert

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Eine weitere Fracht aus Russland nach Armenien wurde im Transit über das Hoheitsgebiet Aserbaidschans transportiert.

Am Montag wurde eine Sendung von 408 Tonnen Düngemittel, die in sechs Eisenbahnwaggons befördert wurde, vom Bahnhof Bilajari in Richtung Boyok Kesik versandt.

Bislang wurden im Transitverkehr über Aserbaidschan mehr als 33.000 Tonnen Getreide, über 7.000 Tonnen Düngemittel, 133 Tonnen Aluminium, 68 Tonnen Buchweizen sowie 414 Tonnen Anthrazit von Russland nach Armenien transportiert.

Neben den Transittransporten werden auch Erdölprodukte aus Aserbaidschan nach Armenien exportiert. Bis heute wurden mehr als 14.000 Tonnen Dieselkraftstoff sowie über 4.000 Tonnen Benzin der Sorten AI-92 und AI-95 aus Aserbaidschan nach Armenien exportiert.