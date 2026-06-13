Wettbewerbsforum der OTS in Schuscha: Neue Impulse für regionale Integration

Schuscha, 13. Juni, AZERTAC

In Schuscha fand das Wettbewerbsforum der Leiter der Wettbewerbsbehörden der Organisation der Turkstaaten (OTS) statt. Im Mittelpunkt der Beratungen standen die Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich der Wettbewerbspolitik, die Harmonisierung regulatorischer Ansätze sowie die Förderung der regionalen wirtschaftlichen Integration.

An dem Forum nahmen hochrangige Vertreter aus Aserbaidschan, der Türkei, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Ungarn und der Türkischen Republik Nordzypern teil. Die Teilnehmer betonten die Bedeutung einer engeren Koordinierung der Wettbewerbsbehörden und eines intensiveren Austauschs von Fachwissen zur Schaffung eines wettbewerbsfähigen gemeinsamen Wirtschaftsraums innerhalb der OTS.