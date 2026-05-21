WUF13: Diskussion über globale und lokale Wohnungspolitik

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen von WUF13 wurde in einer gemeinsamen Sitzung über die Entwicklung der Wohnungspolitik durch multilaterale Zusammenarbeit diskutiert.

Wie AZERTAC berichtet, standen globale Herausforderungen wie Wohnraummangel, Klimarisiken und soziale Inklusion im Mittelpunkt. Teilnehmer betonten die Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit zwischen internationalen Organisationen, Regierungen und lokalen Behörden sowie neuer Finanzierungs- und Verwaltungsmodelle für nachhaltige Wohnpolitik.