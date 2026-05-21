WUF13: Sitzung zu transitorientierter Stadtplanung für neue Entwicklung

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) ist eine Sitzung zur transitorientierten Planung für neue Entwicklung abgehalten worden.

Diskutiert wurden nachhaltige Flächennutzung angesichts der Urbanisierung, der Ausbau von Infrastruktur und Wohnraum sowie die bessere Verbindung zwischen Stadt und Land. Experten betonten insbesondere die Bedeutung effizienter öffentlicher Verkehrssysteme und einer integrierten Stadtentwicklung, bei der Verkehr, Wohnen und Wirtschaft gemeinsam gedacht werden.