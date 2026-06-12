YARAT eröffnet zwei Ausstellungen zu Technologie und Gesellschaft

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Im YARAT-Zentrum für zeitgenössische Kunst sind die Gruppenausstellung „Programmierte Spuren“ sowie die groß angelegte Einzelausstellung „Errata“ des britischen Künstlers Matt Collishaw eröffnet worden.

Die Gründerin des Zentrums für zeitgenössische Kunst YARAT, Aida Mahmudova, nahm ebenfalls an der Eröffnung der Ausstellungen teil.

Die Gruppenschau vereint Werke von sieben bulgarischen Künstlern und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Technologie, Kontrollsystemen und digitaler Wahrnehmung auf die moderne Gesellschaft. Die Ausstellung „Errata“ thematisiert dagegen die Folgen von Künstlicher Intelligenz, sozialen Medien und technologischen Entwicklungen für den Menschen.

Die Ausstellungen sind bis zum 25. Oktober zu sehen.