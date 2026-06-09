Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Griechenland im Gesundheitswesen wird ausgebaut

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Der Gesundheitsminister Teymur Musayev hat ein Treffen mit der Botschafterin der Hellenischen Republik in Aserbaidschan Maria K. Papakonstantinou abgehalten.

Wie aus Informationen des Pressedienstes des Gesundheitsministeriums gegenüber AZERTAC hervorgeht, diskutierten die Parteien während des Treffens Fragen der Entwicklung des Gesundheitssystems, der medizinischen Ausbildung, der Ausbildung qualifizierter Fachkräfte, digitaler Gesundheitslösungen sowie der Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Minister Musayev informierte über die in Aserbaidschan durchgeführten Reformen im Gesundheitswesen, die Verbesserung des Zugangs der Bevölkerung zu medizinischen Dienstleistungen, die Arbeiten zur Digitalisierung des Gesundheitswesens sowie die Modernisierung der Gesundheitsinfrastruktur.

Die Botschafterin dankte für die Gastfreundschaft und betonte, dass Griechenland der Entwicklung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im Gesundheitsbereich große Bedeutung beimisst. Sie hob das gegenseitige Interesse an einer weiteren Ausweitung der Kontakte zwischen den zuständigen Institutionen beider Länder hervor.

Das Treffen wurde mit einem Meinungsaustausch zu weiteren Themen von gemeinsamem Interesse fortgesetzt.