Le 21 avril, c’est la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Il n'existe peut-être pas de compréhension universelle de la créativité. Le concept est ouvert à l'interprétation, de l'expression artistique à la résolution de problèmes dans le contexte du développement économique, social et durable. C'est pourquoi les Nations Unies ont désigné le 21 avril comme Journée mondiale de la créativité et de l'innovation afin de sensibiliser au rôle de la créativité et de l'innovation dans tous les aspects du développement humain.

La créativité reflète qui nous sommes et les valeurs qui nous tiennent à coeur. Elle contribue à créer un riche mélange de cultures et soutient la croissance sociale et économique. C'est pourquoi, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), suite à la Convention de 2005, aide les pays à renforcer leurs industries créatives et à promouvoir la liberté artistique.

Créativité et culture

L'économie créative n'a pas non plus de définition unique. Il s'agit d'un concept évolutif qui s'appuie sur l'interaction entre la créativité et les idées humaines et la propriété intellectuelle, les connaissances et la technologie. Il s'agit essentiellement des activités économiques fondées sur la connaissance sur lesquelles reposent les « industries créatives ».

L'économie créative comprend les produits audiovisuels, le design, les nouveaux médias, les arts du spectacle, l'édition et les arts visuels. Elle est l'un des secteurs qui connait la croissance la plus rapide de l'économie mondiale en matière de génération de revenus, de création d'emploi et de recettes d'exportation. La culture est une composante essentielle du développement durable ; elle est source d'identité, d'innovation et de créativité pour l'individu, comme pour la collectivité. De plus, la créativité et la culture apportent une valeur non-marchande significative qui contribue au développement social inclusif, ainsi qu'au dialogue et à la compréhension entre les peuples. Aujourd'hui, les industries créatives comptent parmi les secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale, ce qui offre aux pays en développement de nouvelles possibilités d'accéder aux secteurs émergents à forte croissance.

Un nouvel élan pour les ODD

La Journée mondiale de la créativité et de l'innovation veut rappeler à quel point l'innovation est essentielle pour exploiter le potentiel économique des nations. L'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat de masse peuvent donner un nouvel élan à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), à la croissance économique et à la création d'emplois. Investir dans ces domaines équivaut à élargir les possibilités pour tout le monde, y compris pour les femmes et les jeunes. C’est aussi grâce à la créativité et à l’innovation que nous pourrons apporter des solutions à certains des problèmes les plus pressants de notre siècle, comme l'éradication de la pauvreté et de la faim dans le monde. La créativité et l'innovation, tant au niveau individuel que dans un groupe, sont devenues la véritable richesse des nations du 21e siècle.

Repenser les politiques en faveur de la créativité

La culture et la créativité représentent 3,1 % du Produit intérieur brut mondial et 6,2 % des emplois dans le monde. L'exportation de biens et de services culturels a doublé en valeur depuis 2005 et a atteint 389,1 milliards de dollars américains en 2019. Bien qu'en étant l'un des secteurs économiques les plus jeunes et les plus dynamiques, l'économie créative doit toutefois faire face à de nouveaux défis qui en font aussi l'un des domaines les plus vulnérables, souvent négligé par les investissements publics et privés.

Le rapport de l'UNESCO « Remodeler les politiques en faveur de la créativité : faire de la culture un bien public mondial », publié en 2022, présente de nouvelles données mettant en lumière les tendances émergentes au niveau mondial, ainsi que des recommandations politiques pour favoriser des écosystèmes créatifs qui contribuent à un monde durable d'ici à 2030 et au-delà.

La croissance par l'innovation verte

La créativité et l'innovation jouent un rôle fondamental dans la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses 17 objectifs. Alors que les technologies vertes - utilisées pour produire des biens et des services à faible empreinte carbone - se développent et offrent des opportunités économiques croissantes, de nombreux pays en développement risquent de rester exclus de ce nouveau secteur sans la mise en oeuvre d'actions décisives. Dans son Rapport sur la technologie et l'innovation de 2023, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) appelle les gouvernements à aligner leurs politiques dans les secteurs de l'environnement, de la science et des technologies, de l'innovation et de l'industrie.

Réseau des villes créatives de l'UNESCO

Le Réseau des villes créatives de l'UNESCO cherche à promouvoir la coopération avec et entre les villes qui ont identifié la créativité comme un facteur stratégique pour un développement urbain durable. Près de 300 villes du monde entier travaillent ensemble à la réalisation d'un objectif commun : placer la créativité et les industries culturelles au cœur de leurs plans de développement.

En juillet 2024, le Réseau des villes créatives de l'UNESCO a adopté le Manifeste de Braga. Cette initiative appelle à des efforts conjoints pour reconnaître la culture comme un objectif important. Elle sert de guide au Pacte pour l'avenir et aux plans de développement au-delà de 2030. Le manifeste souligne notamment le rôle crucial que jouent les villes dans la promotion de politiques culturelles créatives et dans l'intégration de la culture dans les futurs plans de développement urbain. (ONU)