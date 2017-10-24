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    Ученые нашли вакцину, которая поможет похудеть

    24.10.2017 [10:21]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Вопросы похудения всегда были актуальны для человечества. Теперь проблема решена – американские ученые разработали вакцину, которая поможет похудеть.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт vistanews.ru, во всем мире идет борьба с лишним весом. Особенно это актуально для стран, где сформировалась неправильная культура питания. Многие желающие сбросить лишний вес не хотят изнурять себя спортивными упражнениями и менять свои пристрастия в еде. Ученые постоянно ищут препарат, который поможет побороть лишний вес без особых усилий.

    Американские ученые создали препарат, который поможет сбросить лишний вес. Известно, что он снижает аппетит и не способствует развитию диабета. В качестве подопытных использовали обезьян, на которых препарат показал свою эффективность. В качестве действующего компонента в препарате используется белок GDF15. На мышах установлено, что он помогает предотвратить развитие жировых отложений. Пока неизвестно, как препарат будет действовать на организм человека, и какими будут последствия. Обезьянам удалось сбросить от 10 до 40 процента от массы тела.

     

    AZERTAG.AZ :Ученые нашли вакцину, которая поможет похудеть
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