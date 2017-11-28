باكو: افتتاح المعرض الدولي الاذربيجاني الثالث للعقارات والاستثمارات بحضور الشركات الإماراتية والقطرية والبريطانية وغيرها

باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج).

افتتح اليوم المعرض الدولي الاذربيجاني الثالث للعقارات والاستثمارات (“RecExpo III”) في مركز المعارض، ذلك برعاية لجنة الدولة المعنية بمسائل الممتلكات وشركتي "إعلان إكسبو" و"آتيليم فوارجيليك".

حضر حفل الافتتاح سفراء العديد من البلدان المعتمدين في أذربيجان ورؤساء الشركات المحلية والأجنبية للاستثمارات والإنشاء والعقارات.

تشارك في المعرض حوالي 70 شركة عقارات ومؤسسات للاستثمار وغيرها من المنظمات من تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر وبريطانيا والبرتغال وفرنسا واسبانيا وبولندا وإيطاليا وروسيا واندورا وجورجيا الى جانب البلد المضيف. تعرض في المعرض أكثر من 150 مشروع انشاء وبناء.

يذكر ان هذا المعرض الذي يشهد تقديم مشاريع عقارات رائعة من أوروبا والشرق الأوسط وبلدان القوقاز معرض متخصص وحيد للعقارات في أذربيجان.

والهدف الرئيسي من المعرض هو إنعاش سوق العقارات في أذربيجان وزيادة استثمارات محلية واجنبية في هذا المجال فضلا عن تقديم بيئة استثمارية متعلقة بسوق العقارات في البلد الى المستثمرين الأجانب وجلب المستثمرين الى عملية الخصخصة في البلد. كذلك يعد المعرض منصة مهمة لتنسيق نشاط وكلاء العقارات للعديد من البلدان وأصحاب المشاريع.

يقال ان اليوم الثاني من المعرض المصادف في 29 نوفمبر سيشهد تنظيم مؤتمر في موضوع "العقارات والخصخصة والاستثمارات" في مركز باكو للمعارض. يستقبل المعرض زواره من الساعة 10:00 صباحا حتى 18:00 مساء حتى 30 نوفمبر مع تقديم خصومات مدهشة ومفاجآت رائعة لهم.