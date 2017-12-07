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    ثقافة


    مسرحية «الحب والموت الأبيض» يلقى اهتماما كبيرا في الأقاليم

    ٠٧.١٢.٢٠١٧ [٢١:١٧]

    بالاكن، 7 ديسمبر، أذرتاج

    يواصل مسرح أريفان الحكومي الأذربيجاني للدراما باسم جعفر جبارلي أداء مسرحية «الحب والموت الأبيض» لدى الأقاليم.

    وقال الناطق باسم المسرح تيمور بايراموف لمراسل أذرتاج إن أسرة المسرح قدمت المسرحية لمؤلفها مراد حق وردييف أمام مجتمع محافظة بالاكن هذه المرة حلقة تالية من سلسلة عرض المسرحية في الأقاليم ضمن المشروع المسرحي «نقول لا للإدمان على المخدرات» الذي تنفذه وزارة الثقافة والسياحة بالتعاون مع رئاسات السلطات التنفيذية المحلية.

    وحظيت المسرحية اهتماما كبيرا.

    AZERTAG.AZ :مسرحية «الحب والموت الأبيض» يلقى اهتماما كبيرا في الأقاليم
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