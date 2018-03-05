أحياء صابر أباد وماصالي وحاجيقابول الصناعية تبدأ نشاطها بكامل طاقتها هذا العام

باكو، 5 مارس، أذرتاج

قال روشن نجف المدير التنفيذي لشركة أذربيجان للاستثمار إن احياء صابر أباد وماصالي وحاجيقابول الصناعية تبدأ نشاطها بكامل طاقتها هذا العام.

ونقل مراسل أذرتاج عن نجف قوله في إحاطة عقدها اليوم في باكو إن إنشاء الاحياء الصناعية يتيح فرصة توسيع فعاليات ريادة العمل وزيادة الإنتاج الصناعي وفي الوقت ذاته كفاءة استخدام الموارد المحلية.

يذكر أن أذربيجان فيها 4 احياء صناعية و5 مدن صناعية.