سوكار تفاوض مع شركات ستستخدم منتجات سوكار بوليمر لمواد الخام
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٣٥]
باكو، 16 مارس، أذرتاج
قال نيازي سفروف نائب وزير الاقتصاد إن المرحلة الأولى من تقييم شركة سوكار بوليمر.
ونقل مراسل أذرتاج عن سفروف قوله في مؤتمر منعقد بعنوان «شراكة الدولة والخاص في إنشاء مجموعات الابتكار: الأصول الموجودة والاستخدام الفعال من مواد الخام المحلية» إن مفاوضات تجري حاليا مع شركات ستستخدم منتجات سوكار بوليمر كمواد خام.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تعيد تسعير الأصول الموجودة للتقدير.
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