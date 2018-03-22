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    تشغيل عدد من المنشآت خلال يناير – فبراير

    ٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٤١]

    باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم تشغيل المحطتين الفرعيتين الكهربائيتين "ياسامال 1" و"قوبو" بطاقة 110/35/10 كيلو فولت ورقم 120 بطاقة 35/10 كيلو فولت في مدينة باكو والمصنعين لإنتاج الغزول في حديقة مينقجيوير الصناعية بمدينة مينقجيوير خلال شهري يناير – فبراير للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه قد تم إنشاء مبنيين مدرسيين لـ 442 تلميذ ومبنى العيادة الخارجية في جمهورية ناخجيوان ذات حكم الذاتي.

    AZERTAG.AZ :تشغيل عدد من المنشآت خلال يناير – فبراير
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