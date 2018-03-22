تشغيل عدد من المنشآت خلال يناير – فبراير
AzerTAg.az
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٤١]
باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم تشغيل المحطتين الفرعيتين الكهربائيتين "ياسامال 1" و"قوبو" بطاقة 110/35/10 كيلو فولت ورقم 120 بطاقة 35/10 كيلو فولت في مدينة باكو والمصنعين لإنتاج الغزول في حديقة مينقجيوير الصناعية بمدينة مينقجيوير خلال شهري يناير – فبراير للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه قد تم إنشاء مبنيين مدرسيين لـ 442 تلميذ ومبنى العيادة الخارجية في جمهورية ناخجيوان ذات حكم الذاتي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٢٨]
١٧.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٠٢]
٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٥:٣٩]
١٩.١٠.٢٠١٧ [١٥:٤٧]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٢]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١١:١٦]
٢١.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٠]
١٩.٠٣.٢٠١٨ [١١:٠٥]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٣٥]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٢٨]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٥٣]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٤١]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٣٦]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
٢٠.٠٢.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
٢٣.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
٠٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٤]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٥]
٢٢.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٨]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٥]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٥:١٥]
٢١.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٧]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٥٦]
١٥.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:١٢]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١١]
١٩.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٤٥]
١٩.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٥٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك