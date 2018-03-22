تشغيل عدد من المنشآت خلال يناير – فبراير

باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم تشغيل المحطتين الفرعيتين الكهربائيتين "ياسامال 1" و"قوبو" بطاقة 110/35/10 كيلو فولت ورقم 120 بطاقة 35/10 كيلو فولت في مدينة باكو والمصنعين لإنتاج الغزول في حديقة مينقجيوير الصناعية بمدينة مينقجيوير خلال شهري يناير – فبراير للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه قد تم إنشاء مبنيين مدرسيين لـ 442 تلميذ ومبنى العيادة الخارجية في جمهورية ناخجيوان ذات حكم الذاتي.