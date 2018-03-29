قاسمزاده: عقد اجتماع مكتب الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين في باكو دليل على نفوذ أذربيجان العظيم

باكو، 29 مارس، أذرتاج

قال ائلباي قاسمزاده رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأذربيجاني للمهندسين المعماريين إن عقد اجتماع مكتب الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين في مدينة باكو دليل على امتلاك أذربيجان نفوذا عظيما على الصعيد الدولي ويرجع كذلك إلى اعتناء الدولة لفن الهندسة المعمارية في البلد وإنجازات البلد المحرزة في هذا المجال في السنوات الأخيرة.

أفادت مراسلة أذرتاج عن قاسمزاده قوله في مؤتمر صحفي عقده قبيل عقد الاجتماع في 29 مارس اليوم في باكو إن الاتحاد الأذربيجاني للمهندسين المعماريين عضو لدى الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين منذ عام 1992م حيث انضمت أذربيجان إلى هذه المؤسسة المعتبرة بكونها دولة مستقلة.

وتحدث قاسمزاده عن الإنجازات التي احرزها المهندسون المعماريون الأذربيجانيون خلال هذه الفترة مشددا على أن المهندسين المعماريين المحليين تمكنوا من الحصول على معلومات وافرة وواسعة حول التطورات الجارية في الهندسة المعمارية عبر العالم بعضوية البلد لدى الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين بالإضافة إلى توفير الاتحاد الأذربيجاني للمهندسين المعماريين شركاء أجانب بمعلومات كافية حول الثقافة القديمة الأذربيجانية واليوم يرجع سبب الاهتمام العالمي بأذربيجان إلى أن شركاءنا الأجانب حصلوا على معلومات وافرة وكافية حول ثقافة البلد. "

وذكر أن أحد أغراض عقد هذا الاجتماع إيجاد حلول مشتركة للمشاكل الهامة القائمة أمام فن الهندية المعمارية الدولي.