حجم أموال أجنبية موجهة إلى الرأسمال الثابت
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٢٧]
باكو، 31 مارس/ آذار، (أذرتاج)
تم توجيه مليار و1453.1 مليون مانات إلى الرأسمال الثابت الأذربيجاني من جانب المؤسسات والمنظمات الأجنبية خلال يناير – فبراير 2018 الجاري.
وقالت هيئة الإحصاء في بيان ان مليارا و32.7 مليون مانات أو ما يعادل 74.4 في المائة من هذه الأموال جاءت من نصيب المستثمرين.
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