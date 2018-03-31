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    حجم أموال أجنبية موجهة إلى الرأسمال الثابت

    ٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٢٧]

    باكو، 31 مارس/ آذار، (أذرتاج)

    تم توجيه مليار و1453.1 مليون مانات إلى الرأسمال الثابت الأذربيجاني من جانب المؤسسات والمنظمات الأجنبية خلال يناير – فبراير 2018 الجاري.

    وقالت هيئة الإحصاء في بيان ان مليارا و32.7 مليون مانات أو ما يعادل 74.4 في المائة من هذه الأموال جاءت من نصيب المستثمرين.

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