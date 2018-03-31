حجم أموال أجنبية موجهة إلى الرأسمال الثابت

باكو، 31 مارس/ آذار، (أذرتاج)

تم توجيه مليار و1453.1 مليون مانات إلى الرأسمال الثابت الأذربيجاني من جانب المؤسسات والمنظمات الأجنبية خلال يناير – فبراير 2018 الجاري.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان ان مليارا و32.7 مليون مانات أو ما يعادل 74.4 في المائة من هذه الأموال جاءت من نصيب المستثمرين.