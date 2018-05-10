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    توجيه أكثر من 2061.4 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال 3 أشهر للعام الجاري

    ١٠.٠٥‎.٢٠١٨ [١٨:١١]

    باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم توجيه 2061.4 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – مارس من سنة 2018 أو 25.0 في المائة أقل من الأموال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 1345.1 مليون مانات أو 65.3 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.

    AZERTAG.AZ :توجيه أكثر من 2061.4 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال 3 أشهر للعام الجاري
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