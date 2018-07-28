توقيع مذكرة تفاهم رباعي

باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

وقعت اليوم على مذكرة تفاهم رباعي بين الشركات البوليمر المستهلك "مدينة سومغايت للصناعات الكيماوية" و"وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة" و"سوكار بوليمر".

أفادت وكالة أذرتاج أن المذكرة وقعت في إطار المؤتمر في موضوع "تنظيم سلسلة القيمة من المواد الخام إلى المنتج النهائي".

يذكر أنه حتى الآن وقعت اتفاقيات التعاون في مجال إنتاج منتجات البوليمر مع 18 شركة