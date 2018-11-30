توجيه 10 مليارات مانات إلى رأس المال الثابت خلال العام الجاري

باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم توجيه 10 مليارات و13.2 مليون مانات أو 14.3 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية ان 6 مليارات و720.9 مليون مانات أو 67.1 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت في إنشاء المنشآت الإنتاجية.