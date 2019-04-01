مواد الإنشاء الأذربيجانية في معرض MosBuild 2019
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
باكو، 1 أبريل (أذرتاج).
ستعرض منتجات أذربيجان في معرض MosBuild 2019 الدولي لمواد الإنشاء في موسكو في الفترة ما بين 2-5 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج ان 10 شركات اذربيجانية ستقدم منتجاتها في جناح وطني في المعرض.
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