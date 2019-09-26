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    شركات أذربيجانية تشارك في معرض الغذاء الدولي "Anuga 2019" في ألمانيا

    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ستشارك أذربيجان في معرض الغذاء الدولي "Anuga 2019" الذي سينظم في مدينة كولونيا الألمانية في الفترة ما بين 9-5 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها القائم بأعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) يوسف عبد اللهيف في المؤتمر الصحفي المنعقد في 26 سبتمبر.

    أعلن يوسف عبد اللهيف أن 25 شركة أذربيجانية تعمل في مجال صناعة الغذاء ستشارك في المعرض بالجناح الوطني الموحد.

    AZERTAG.AZ :شركات أذربيجانية تشارك في معرض الغذاء الدولي "Anuga 2019" في ألمانيا
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