باكو، 12 مايو (أذرتاج). اعمال إنشاء 100 كم من الطريق البري السريع المأجور الى الحدود الروسية الاذربيجانية على وشك الانجاز، حسبما افادت وكالة الدولة للطرق البرية.

AZERTAG.AZ : استكمال اعمال الانشاء في 100 كم من الطريق البري السريع المأجور الى الحدود الروسية

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