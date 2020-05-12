استكمال اعمال الانشاء في 100 كم من الطريق البري السريع المأجور الى الحدود الروسية
AzerTAg.az
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٢:٣٣]
باكو، 12 مايو (أذرتاج).
اعمال إنشاء 100 كم من الطريق البري السريع المأجور الى الحدود الروسية الاذربيجانية على وشك الانجاز، حسبما افادت وكالة الدولة للطرق البرية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٧]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٨]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:١٤]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٢٨]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٥٠]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:١٩]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٢٧]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [١١:٢٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:١٦]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٣٤]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٤٢]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٣٥]
١٠.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٣١]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٥٨]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك