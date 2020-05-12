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    استكمال اعمال الانشاء في 100 كم من الطريق البري السريع المأجور الى الحدود الروسية

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:٣٣]

    باكو، 12 مايو (أذرتاج).

    اعمال إنشاء 100 كم من الطريق البري السريع المأجور الى الحدود الروسية الاذربيجانية على وشك الانجاز، حسبما افادت وكالة الدولة للطرق البرية.

    AZERTAG.AZ :استكمال اعمال الانشاء في 100 كم من الطريق البري السريع المأجور الى الحدود الروسية
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