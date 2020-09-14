توجيه 8.6 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم توجيه 8 مليارات و682.4 مليون مانات أو 0.7 في المئة إلى رأس المال الثابت خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 67.1 في المائة (5 مليارات و829.5 مليون مانات) لإنتاج السلع و23.4 في المائة (مايارين و30.6 مليون مانات) لمجالات الخدمات و9.5 في المائة (822.3 مليون مانات) لبناء المنازل.
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