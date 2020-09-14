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    حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تصدير 372.4 ألف طن من المنتجات الكيميائية من أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من عام 2020.

    بلغت قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة 52.4 مليون دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.

    يذكر أن قيمة 332.9 ألف طن من المنتجات الكيماوية المصدرة من البلاد خلال نفس الفترة لعام 2019 بلغ 68.4 مليون دولار.

     

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