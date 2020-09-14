تصدير 64.3 ألف طن من البروبيلين

باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان 64.3 الف طن من البروبيلين خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة البروبيلين المصدرة من البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 51.7 مليون دولار أمريكي.

يذكر ان الإنتاج السنوي لمصنع البروبيلين الذي تم بناؤه في إطار مشروع "سوكار بوليمر" بلغ 184 الف طن. تم افتتاح المصنع في 18 يوليو لعام 2018 بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا. بدأت صادرات البروبيلين في 5 أكتوبر من نفس العام.