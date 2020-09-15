زيادة انتاج الميثانول بنسبة 20.4 في المائة
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
انتج 78 الف طن من البروبيلين و56 الف طن من البولي إثيلين و102.1 الف طن من إثيلين و327.3 الف طن من الميثانول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 0.8 ألف طن من البروبيلين و1.2 الف طن من البولي إثيلين و21.8 الف طن من الميثالون.
وزاد إنتاج الميثالون بنسبة 20.4 في المائة والبروبيلين بنسبة 15.2 في المائة والإثيلين بنسبة 14.5 في المائة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٧]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
١٦.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٤٠]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٩]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
١٣.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٧]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥٦]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك