حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم تصدير 797.2 ألف طن من المنتجات الكيميائية من أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من عام 2020.

زاد الإنتاج 9.5 مرة في إنتاج الأدوية و13.4 في المائة في الصناعة الكيميائية و23.3 في المائة في إنتاج منتجات المطاط والبلاستيك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

زاد إنتاج ألواح وأشرطة البوليسترين المسامية من منتجات المطاط والبلاستيك 2.8 مرة وإنتاج أنابيب البولي بروبلين الصلبة بنسبة 34.0 بالمائة.