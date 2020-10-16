زيادة انتاج الميثانول بنسبة 35.5 في المائة

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

انتج 77.1 الف طن من البروبيلين و102.4 الف طن من البولي إثيلين و102.1 الف طن من إثيلين و368.2 الف طن من الميثانول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 0.8 ألف طن من البروبيلين و1.9 الف طن من البولي إثيلين و11.9 الف طن من الميثالون.

وزاد إنتاج الميثالون بنسبة 35.5 في المائة والبروبيلين بنسبة 4.2 في المائة والإثيلين بنسبة 3.2 في المائة.