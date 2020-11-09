تدمير نقطة نيران للعدو وتحييد جنوده (فيديو)
AzerTAg.az
٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٣:٣٥]
باكو، 9 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني ضربات مدفعية من قبل طاقم مدفع قذائف الهاون للفوج الجبلي العاشر للقوات المسلحة الأرمنية في منطقة أولو قارابك المحتلة بمحافظة تارتار على مدار 8 نوفمبر وليلة 9 نوفمبر.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الأذربيجاني دمرت طاقم الهاون في نقطة النيران بنيران دقيقة.
تم تدمير دبابة ت-72 وجنود العدو في اتجاه خوجاوند.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16049062446340162736.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥٠]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٥]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٢]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]
١٠.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]
١٠.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
١٠.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤١]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥٠]
٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٥:١٠]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
٠٨.١١.٢٠٢٠ [٠٠:١٥]
٠٧.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٢٧]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٠٧]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٣٠]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
١٠.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٠]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٤٥]
٠٨.١١.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:٢٤]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]
٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥٩]
١٠.١١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك