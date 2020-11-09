تدمير نقطة نيران للعدو وتحييد جنوده (فيديو)

باكو، 9 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني ضربات مدفعية من قبل طاقم مدفع قذائف الهاون للفوج الجبلي العاشر للقوات المسلحة الأرمنية في منطقة أولو قارابك المحتلة بمحافظة تارتار على مدار 8 نوفمبر وليلة 9 نوفمبر.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الأذربيجاني دمرت طاقم الهاون في نقطة النيران بنيران دقيقة.

تم تدمير دبابة ت-72 وجنود العدو في اتجاه خوجاوند.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16049062446340162736.mp4