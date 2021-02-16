توجيه 724 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال يناير

باكو، 16 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم توجيه 724 مليون مانات الى رأس المال الثابت خلال يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه تم استثمار 724 مليون ماناط في الأصول الثابتة خلال يناير من العام الجاري أو أقل بنسبة 27.5 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

انخفض حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بنسبة 15.1 في المائة وانخفض حجم الاستثمارات في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 38.8 في المائة.

تم إنفاق 583 مليون مانات أو 80.5 بالمائة من الأموال على الإنتاج و80.7 مليون مانات (11.2 بالمائة) على الخدمات و60.3 مليون مانات (8.3 بالمائة) على بناء المساكن.