  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توجيه 3.7 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 4 أشهر

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم توجيه 3 مليارات و752.8 مليون مانات أو 8.7 في المئة إلى رأس المال الثابت خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 72.5 في المائة (ملياران و722.5 مليون مانات) لإنتاج السلع و19.4 في المائة (726.3 مليون مانات) لمجالات الخدمات و8.1 في المائة (304 مليون مانات) لبناء المنازل.

    انخفض حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بنسبة 0.7 في المائة وانخفض حجم الاستثمارات في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 15.2 في المائة.

    تم إنفاق 583 مليون مانات أو 80.5 بالمائة من الأموال على الإنتاج و80.7 مليون مانات (11.2 بالمائة) على الخدمات و60.3 مليون مانات (8.3 بالمائة) على بناء المساكن

    AZERTAG.AZ :توجيه 3.7 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 4 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٥‎]
    81.8 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاعتي الصناعة والبناء
    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٩]
    تركيب شارات الطريق ولوحات تعريفية للمسافة في اتجاه أراضينا المحررة
    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٢٢]
    تنظيم زيارات متبادلة لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الأذربيجانيين والتركمانستانيين
    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٠٢]
    توجيه 724 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال يناير
    توجيه 3.7 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 4 أشهر