توجيه 3.7 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 4 أشهر

باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم توجيه 3 مليارات و752.8 مليون مانات أو 8.7 في المئة إلى رأس المال الثابت خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 72.5 في المائة (ملياران و722.5 مليون مانات) لإنتاج السلع و19.4 في المائة (726.3 مليون مانات) لمجالات الخدمات و8.1 في المائة (304 مليون مانات) لبناء المنازل.

انخفض حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بنسبة 0.7 في المائة وانخفض حجم الاستثمارات في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 15.2 في المائة.

تم إنفاق 583 مليون مانات أو 80.5 بالمائة من الأموال على الإنتاج و80.7 مليون مانات (11.2 بالمائة) على الخدمات و60.3 مليون مانات (8.3 بالمائة) على بناء المساكن