الطريق السريع أحمد بيلي- هوراديز- منجيفان-أغباند قيد الإنشاء

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

تم إطلاق المشروع مباشرة بعد حفل وضع حجر الأساس لطريق أحمد بيلي - هوراديز - مينجيفان - أغباند السريع في 26 أبريل، عندما قام الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا بزيارة منطقتي جبرايل وزانكيلان.

أفادت أذرتاج أن العديد من مشاريع الطرق قد تم إطلاقها بالفعل في الأراضي المحررة بناءً على تعليمات من الرئيس ويتم مواصلتها بنجاح. ستلعب هذه المشاريع دوراً مهماً للغاية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق والقرى المحررة. يعتبر طريق أحمد بيلي - هوراديز - مينجيفان - أغباند السريع أيضاً ذو أهمية استراتيجية. نظراً لأن هذا الطريق جزء من الطريق السريع حاجي قبول - هوراديز - مينجيفان – أغباند- زنكازور فهو مهم جدًا من حيث يربط زانكيلان بمناطق أخرى من أذربيجان وجمهورية ناختشوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

تم تصميم الطريق السريع المهم استراتيجياً بدءاً من قرية أحمد بيلي في فضولي. طول الطريق السريع 124 كيلومتر. وفقاً لمرسوم الرئيس يتم بناء طريق أحمد بيلي - هوراديز - مينجيفان - أغباند السريع على أساس الفئة الفنية الأولى، بـ 6 و4 ممرات ومع مراعاة خطة التنمية لقره باغ. سيكون في أول 76 كم من الطريق 6 ممرات منها 3 للذهاب و3 و48 كم المتبقية ستكون فيها 4 ممرات للذهاب – و2 للإياب.

تجري أعمال البناء واسعة النطاق بالفعل على طول الطريق. مع الأخذ في الاعتبار نطاق العمل والمهمة لإنجاز المشروع في فترة زمنية قصيرة، تم تنفيذ البناء من قبل فرع أذربيجان لشركة Kalyon RSY للشراكة العادية في الأعمال التجارية التركية المساهمة تحت إشراف المشغل الرئيسي - الشركة المخصصة لتشغيل الطرق الرقم 16 التابعة للوكالة الحكومية الأذربيجانية للطرق البرية.

تجري الأعمال الترابية على أول 76 كيلومتراً من الطريق السريع في الوقت الحاضر. وبالتالي، يتم توسيع الطريق وتصحيح مقطعها باستخدام معدات خاصة ويتم إنشاء مكب ترابي جديد بعرض 29.5 متراً وفقاً للدرجة الفنية الأولى. لهذا الغرض، تم إشراك العدد المطلوب من القوى العاملة في موقع البناء.

وفقا للمشروع، من المخطط إنشاء على طول طريق مشيد حديثاً 3 أنفاق للطرق بطول إجمالي 3400 متر و32 جسراً عادياً وجسراً للسيارات و8 جسور علوية و46 نفقاً و252 أنبوباً دائرياً ومستطيلة الزاوية، لتوفير نقل المياه، وكذلك 60 معبراً احتياطياً لخطوط المواصلات.

يتم بناء موقف جديد في المنطقة لضمان بناء الطريق في وقت قصير. يجري في الموقف بناء مصنع الأسفلت والخرسانة ومنطقة خاصة لتخزين وصيانة الآلات، بالإضافة إلى مكتب ومطعم وموقع للاستراحة للعاملين مع توفير جميع الظروف.

يمر طريق أحمد بيلي-هوراديز-مينجيفان-أغباند السريع الجديد عبر مقاطعات فضولي وجبرايل وزانكيلان المحررة، وتنطلق طرق أحمد بيلي- فضولي- شوشا وشكوربيلي- جبرائيل - هادروت وخودافرين- قوبادلي- لاتشين والتي هي قيد الإنشاء حالياً من هذا الطريق. يتم تنفيذ أعمال البناء تحت الإشراف المباشر لإدارة وكالة الحكومة الأذربيجانية للطرق البرية وفقاً لمتطلبات "قواعد ومعايير البناء".

يعد مشروع الطرق هذا والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الوكالات الحكومية الأخرى ذات الصلة ضمن مجموعة العمل المعنية بالنقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية التابعة للمركز المشترك للإدارات تحت إشراف مقر التنسيق، جزء لا يتجزأ عن مفهوم النقل الموحد في قره باغ.

يرأس مقر التنسيق المنشأ بمرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المؤرخ في 24 نوفمبر 2020 رئيس الإدارة الرئاسية سمير نورييف.