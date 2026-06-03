16. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussischen Regierungskommission in Minsk abgehalten

Baku, 3. Juni, AZERTAC

In Minsk hat die 16. Sitzung der zwischenstaatlichen Kommission für Handels- und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Belarus stattgefunden. Die Sitzung wurde vom stellvertretenden Premierminister Aserbaidschans, Samir Scharifov, und der stellvertretenden Premierministerin von Belarus, Natalia Petkewitsch, geleitet.

Die Teilnehmer erörterten die Entwicklung der bilateralen Beziehungen in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Handel, Verkehr und Logistik. Beide Seiten hoben die erfolgreiche Zusammenarbeit im Industriesektor hervor, insbesondere die Produktion von Traktoren, Lastkraftwagen und Spezialtechnik im Automobilwerk Ganja gemeinsam mit belarussischen Unternehmen.

Besondere Aufmerksamkeit galt den gemeinsamen Projekten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans, darunter dem Agro-Stadt-Projekt im Dorf Gizil Kengerli im Rayon Aghdam. Zudem wurde auf das Wachstum des Transitverkehrs verwiesen, dessen Volumen von Januar bis April 2026 im Jahresvergleich um mehr als 63 Prozent gestiegen ist.

Im Rahmen der Sitzung wurden mehrere Dokumente unterzeichnet, darunter das Abschlussprotokoll der Kommission, ein Memorandum über die Zusammenarbeit im Bereich Statistik, Programme zur Zusammenarbeit in den Bereichen Sport und Gesundheitswesen sowie eine Vereinbarung über die Montage von Feuerwehrtechnik.

Im Anschluss an die Sitzung fand ein aserbaidschanisch-belarussisches Wirtschaftsforum mit Vertretern staatlicher Stellen und der Wirtschaft beider Länder statt.