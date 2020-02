Ägyptische Filmschaffenden drehen Dokumentarfilm über Völkermord von Chodschali

Kairo, 26. Februar, AZERTAC

Baku, Zum ersten Mal in der muslimischen Welt hat die SOIC-Filmgesellschaft einen Dokumentarfilm über den Völkermord von Chodschali gedreht, der eine der größten Tragödien Aserbaidschans und der islamischen Welt sowie der Menschheit ist. Nachdem die aserbaidschanische Botschaft die Präsentation des Films unter dem Titel “Völkermord von Chodschali, verlorene Gerechtigkeit“ durchgeführt hatte, wurde sein Trailer in den sozialen Medien veröffentlicht und löste großes Interesse in Ägypten aus.

Der künstlerische Leiter des Films, Ahmed Ismail, sagte in einem Interview mit einem Sonderkorrespondenten von AZERTAC, dass derzeit Gespräche über die Vorführung des Film sin einer Reihe von arabischen Massen Medien und Fernsehsender geführt werden. "Wir wollen, dass solche Massaker wie Völkermord von Chodschali nicht mehr vorzukommt und alle Wahrheiten über dieses blutige Militärverbrechen an die Weltöffentlichkeit vermittelt werden sollten.