Aktueller Ölpreis

Baku, 27. August, AZERTAC

Die Ölpreise zeigen sich volatil, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 45,72 US-Dollar. Das waren 0,08 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sank an der Börse um 0,04 Dollar und wurde für 43,35 Dollar zum Verkauf angeboten.