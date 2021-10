Alle von Armeniern verwüsteten Gebiete werden bald wieder aufgebaut

Jabrayil, 16. Oktober, AZERTAC

Die seit fast dreißig Jahren von armenischen Vandalen verwüstete Region Jabrayil/Dschäbrayil ist in eine neue Ära eingetreten. Bald kehrt das Leben auch in jene Region wie auch in andere Gebiete zurück. Wenn Oktober 2020 als Befreiung der Region Jabrayil von der Besatzung angesehen wurde, wird Oktober 2021 als Beginn einer Bau-, Wiederaufbau- und Entwicklungsetappe in Erinnerung bleiben.

Während der jüngsten Reise von Präsident Ilham Aliyev in den Rayon Jabrayil am 4. Oktober 2021 wurde der Grundstein für ein Krankenhaus, ein Schulgebäude, ein Wohngebiet, einen Industriepark, eine Gedenkstätte und den Wiederaufbau der Stadt Jabrayil sowie

für ein gemeinsames Servicezentrum der Offenen Aktiengesellschaft KAMAZ und der Produktionsvereinigung “Ganja Automobilwerk“ gelegt. Das neu gebaute 110/35/10-Kilovolt-Umspannwerk “Jabrayil“ wurde eingeweiht.