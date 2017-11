Aserbaidschanisch-schweizerische Zusammenarbeit auf Wissenschafts-und Kulturebene

Baku, 4. November, AZERTAC

Am Samstag, dem 4. November fand an der Bakuer Musikakademie namens Uzeyir Hajibeyli ein wissenschaftliches Seminar zum Thema "Aserbaidschanisch-schweizerische Zusammenarbeit auf der Wissenschafts-und Kulturebene“ statt, wie AZERTAC berichtet.

Das Seminar, das mit Organisationsunterstützung des öffentlichen Vereins “Elm çırağı“ zustande kam, wurde dem wissenschaftlichen, kulturellen und spirituellen Dialog zwischen Aserbaidschan und der Schweiz gewidmet.

Vorsitzende des öffentlichen Vereins, Professorin Naida Mammadkhanova, sagte, dass die von ihr geleitete Organisation eine Reihe von Veranstaltungen gewidmet der Wissenschaft, Kultur und Geschichte verschiedener Länder organisiert.

N. Mammadkhanova sagte, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen sowie diplomatische Beziehungen heute erfolgreich fortgesetzt werden. Gegenwärtig sind die Aserbaidschanische Botschaft in der Schweiz und die Botschaft der Schweiz in Aserbaidschan tätig, fügte sie hinzu.

Der Botschafter der Schweiz in Aserbaidschan Philip Stadler hielt eine Rede zum Thema "Schweiz und ihre kulturelle Vielfalt" und gab detaillierte Informationen über die Geschichte, geografische Lage, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung der Schweiz.

Der Botschafter betonte, dass sein Land der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan große Bedeutung beimesse, und zeigte sich zuversichtlich, dass diese Beziehungen, die auf gegenseitigem Interesse und Respekt bauen, weiter ausgebaut werden.

Anschließend wurden Vorträge zu den Themen "Beitrag schweizerischer Gelehrten zu zeitgenössischer Linguistik", "Carl Jung und wir", "Aserbaidschanische und schweizerische Musik: Parallelen und Interaktion" angehört.

Im Rahmen des Seminars wurden Werke junger Künstler ausgestellt. Die Studenten der Bakuer Musikakademie traten mit einem interessanten Konzertprogramm auf.