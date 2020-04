Auf der Insel Mada der Türkei gibt es kein Corona

Baku, 23. April, AZERTAC

Die Türkei hat offiziell fast 95.600 Corona-Infizierte, rund 2259 Menschen sind an dem neuartigen Virus bereits gestorben. Doch es gibt einen Ort in der brüderlichen Türkei, an dem Corona noch ein Fremdwort zu sein scheint und es keine Infizierten gibt: Die Insel Mada.

Die Bewohner der größten Insel im Beysehir See in den Provinzen Isparta und Konya im Südwesten der Türkei leben weitgehend isoliert und abgeschottet von den großen Touristenzentren. Antalya beispielsweise liegt gut 250 Kilometer entfernt.

180 meist ältere Menschen halten sich derzeit auf Mada auf. Das Besondere: Die Insel kann nur mit einem Boot erreicht beziehungsweise verlassen werden. Das macht das Leben auf der einen Seite schwer, weil zum Beispiel Nahrungsmittel oder Medikamente nur mühsam an Land transportiert werden können. Andererseits sind die Menschen dort wohl genau deshalb bislang von dem Coronavirus verschont geblieben.

Um die Versorgung der älteren und chronisch kranken Bewohner mit Medikamenten kümmert sich derzeit der Vefa-Sozialdienst. Vorsorglich werden die Menschen über 65 Jahre auch mit den nötigsten Schutzmasken versorgt, falls der Coronavirus auf Mada doch ausbrechen sollte.