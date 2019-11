Baumpflanzaktion: Es ist geplant, in Terter Region an einem Tag 10.000 Bäume zu pflanzen

Baku, 4. November, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin von Aserbaidschan Mehriban Aliyeva hat zum 650. Geburtstag des hervorragenden aserbaidschanischen Dichters Nasimi die Aktion “Pflanzung von 650.000 Bäumen an einem Tag“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Aktion ist die Pflanzung von 650.000 jungen Bäumen geplant. Neue Bäume sind dringend nötig, denn tödliche Hitzewellen, versinkende Küstenstädte, Dürren, Hungersnöte - die Folgen der globalen Erwärmung drohen katastrophal zu werden. Wenn wir Millionen von Bäumen pflanzen, dann bekommen wir alle Klimaprobleme in den Griff.

Diese Initiative wurde auch im Frontbereich um Terter des Landes sehr positiv aufgenommen.

Wie der stellvertretende Chef der Exekutive des Rayons Terter, Ramiz Schabanov, in seinem Interview mit AZERTAC sagte, sind Vorbereitungen im Rayon für diese große Baumpflanzaktion kurz vor Schluss. Die Gelände, wo junge Bäume gesetzt werden sollten, sind gereinigt und planiert. Darüber hinaus wurden Pflanzlöcher gegraben. Es ist geplant, 10.000 Bäume pro Tag in Terter zu pflanzen, sagte er

Wälder bedecken in Aserbaidschan nur rund 12 % der Landesfläche. 261.000 Hektar dieser Wälder befinden sich heute unter armenischer Kontrolle. Wälder werden in den armenisch besetzten Gebieten Aserbaidschans in Brand gesteckt oder illegal abgeholzt. In dieser Hinsicht ist die Initiative der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan Mehriban Aliyeva begrüßenswert. 650.000 junge Bäume werden in den nächsten 4-5 Jahren jährlich viel klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) aufnehmen. Dies wird zur Klimaschutz- und Umweltverbesserung wesentlich beitragen. Deshalb sollte sich jeder Bürger an dieser Aktion aktiv beteiligen.

Aserbaidschan will seine Klimaschutzbemühungen verstärken und das Klimaabkommen von Paris erfüllen. In diesem Sinne wird diese Initiative auch ein sehr wichtiger Schritt zur Erfüllung der Verpflichtungen zum CO2-Ausstoß sein, die Aserbaidschan bei der 21. Konferenz der Vertragsparteien zur Klimarahmenkonvention in Paris 2015 übernommen hat. Im Pariser Abkommen ist Aserbaidschan Verpflichtungen eingegangen, die CO2-Emissionen bis 2030 um 35 Prozent im Vergleich zum 1990 zu reduzieren. Die Pflanzung von 650.000 Bäumen an einem Tag wird ihren wesentlichen Beitrag zur Erfüllung dieser Verpflichtung leisten.

Die Vertreter der Öffentlichkeit sowie die Vertreter von staatlichen Stellen, Exekutivorganen, Nichtregierungsorganisationen, diplomatischem Korps und Jugendlichen aus allen Regionen des Landes werden sich diese Initiative der Ersten Vizepräsidentin anschließen. Dieses großangelegte Projekt wird in der Schamachi Region starten, wo der große Poet Nasimi geboren ist.

Die weltweite Aufforstung von Wäldern wäre auf einer Fläche von 0,9 Milliarden Hektar möglich und könnte so zwei Drittel der vom Menschen verursachten CO2 -Emissionen aufnehmen. Dies wäre die effektivste Maßnahme gegen den Klimawandel.