Berg-Karabach-Konflikt: Feindlicher Angriff zurückgeschlagen

Baku, 12. Juli, AZERTAC

Am Sonntag in den Mittagsstunden haben die armenischen Streitkräfte versucht, anzugreifen, um Stellungen der aserbaidschanischen Armee in der Region Tovuz an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze einzunehmen. Dabei setzten feindliche Einheiten schwere Artillerieanlagen ein.

Laut der Auskunft des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC sei feindlicher Angriff abgewehrt worden. Bei Kämpfen töteten armenische Soldaten zwei aserbaidschanische Soldaten. Fünf weitere Soldaten der aserbaidschanischen Armee wurden verletzt. Feindliche Soldaten seien ebenfalls getötet, hieß es im Bericht weiter.