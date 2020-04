Bisher mehr als 70 Denkmäler im alten Nachitschewan restauriert  FOTOREPORTAGE

Nachitschewan, 19. April, AZERTAC

Heute wurden in Nachitschewan mehr als 1.200 Denkmäler registriert und dokumentiert, und mehr als 70 von denen wurden Denkmäler vollständig restauriert.

Nachitschewan ist reich an alten Denkmälern und hat hohen Stellenwert in der Geschichte der aserbaidschanischen. Sowohl schriftliche Quellen, als auch die Gegenstände, die bei archäologischen Ausgrabungen in Nachitschewan gefunden sind, sowie bis auf den heutigen Tag erhaltene viele Denkmäler zeugen von einer uralten Geschichte jener Region. Diese Denkmäler wie zum Beispiel, Brücke Qazançıç Qeyseriyye, Momine-Khatun-Mausoleum, das Kultische Zentrum im Dorf Qarabağlar, Alinjagala gelten als Muster der Baukunstschule von Nachitschewan und nehmen einen besonderen Platz in der Architektur Aserbaidschans.

Jeder Stein, Felsen von Nachitschewan erinnert an ein lebendiges Museum. Nachitschewan kann auch als Wiege der Zivilisation betrachtet werden. Es ist ein Land, wo die Moderne und das Altertum vereinigt sind. Alte Gräber und Gebäude, Steinschriften, geheimnisvolle Berge zeugen von ursprünglichen Spuren der Zivilisation, einer jahrhundertelangen Geschichte von Nachitschewan.

AZERTAC präsentiert die in den letzten Jahren in Nachitschewan restaurierten alten Denkmäler in Bilder: