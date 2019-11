Britischer Botschafter: Wir unterstützen territoriale Integrität Aserbaidschans

Tartar, 22. November, AZERTAC

Großbritannien unterstützt die territoriale Integrität Aserbaidschans und eine friedliche Beilegung des Berg-Karabach-KonfliktEs.

AZERTAC zufolge sagte dies der britische Botschafter in Aserbaidschan, James Lyall Sharp, in seinem Interview mit Journalisten, der an der Eröffnung EINES Ressourcen- und Trainingszentrums in der Terter Region teilnahm.

"Die OSZE Minsk-Gruppe führt Gespräche zwischen den im Konflikt stehenden Seiten. Wir unterstützen die Bemühungen der OSZE-Ko-Vorsitzenden zur friedlichen Beilegung des Konfliktes. Wir möchten aber auch den Menschen helfen, die unter dem Konflikt leiden. Wir eröffnen solche Ressourcen- und Trainingszentren in der Regel für die Binnenvertriebenen, weil sie vom Konflikt besonders stark betroffen sind. Die britische Regierung unterstützt die Entwicklung Aserbaidschans", sagte Botschafter James Lyall Sharp.