Corona-Pandemie: ISU sagt Weltcup-Veranstaltungen ab

Baku, 1. September, AZERTAC

Der Eislauf-Weltverband ISU hat mehrere Weltcup-Wettbewerbe aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Davon betroffen sind die Eisschnelllauf-Veranstaltungen im polnischen Tomaszow-Mazowiecki (13. bis 15. November), im norwegischen Stavanger (20. bis 22. November), in Salt Lake City/Utah (4. bis 6. Dezember) und im kanadischen Calgary (11. bis 13. Dezember).

Ein Konzept für eine mögliche Austragung in den Niederlanden soll noch geprüft werden, hieß es in der ISU-Mitteilung am Montag.

Außerdem werden die Shorttrack-Wettbewerbe in den kanadischen Städten Montreal (6. bis 8. November) und Laval (13. bis 15. November) nicht stattfinden.