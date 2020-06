Corona in Südafrika: Mit Zusammenbruch des Tourismus wird Wilderei zunehmen

Baku, 30. Juni, AZERTAC

In den Ausläufern des Acornhoek Townships, weit im Norden Südafrikas, unweit des Kruger-Nationalparks, steht Prince Nkuna an einem kleinen Tor aus Maschendraht und trauert dem Traum nach, der platzte, als das Coronavirus kam. Ein stämmiger Mann, mit schüchternem Lächeln, in Shorts und Flipflops. Seit er ein kleiner Junge war, wollte er Ranger werden in einem der vielen Wildtierreservate, für die die Gegend berühmt ist, wie AZERTAC unter Berufung auf die ausländischen Massenmedien berichtet.

"Vor sechs Monaten habe ich meinen Traumjob bekommen, im Balule Reservat", sagt er und schaut auf seine kleine Hütte aus unverputzten grauen Klinkern, vor der er ein kleines Feld angelegt hat, auf dem Mais und Tomaten wachsen. Das ist alles, was er noch hat, um seine Familie zu ernähren. Im April hat er den Job wieder verloren. "Uns wurde versprochen, dass wir Geld von der Regierung bekommen. Aber bisher ist nichts angekommen", sagt er.

Wie Hunderttausende hier im Norden Südafrikas, wo der Kruger- und der Greater-Kruger-Park liegen, ist Nkuna angewiesen auf die Arbeit, die die internationalen Touristen schaffen, die jedes Jahr in Massen in die Wildtierreservate strömen. Elefanten, Löwen, Nashörner, Leoparden und Büffel, die sogenannten Big Five sind eine wichtige Marke für den südafrikanischen Tourismus. Der nun aber aufgrund der Corona-Pandemie fast vollständig zum Erliegen gekommen ist.

Erst ab Februar 2021, so die südafrikanische Regierung, wolle man das Land wieder für internationale Besucher öffnen. So lange aber werden viele Lodges und Hotels nicht durchhalten. So lange werden die Restaurants und Souvenirverkäufer nicht überleben. Und nicht nur hier. Eine Milliarden-Euro-Industrie in ganz Afrika steht vor dem Abgrund.

Vom Okavangodelta in Botswana über den Kruger-Nationalpark in Südafrika bis zum Samburu-Nationalpark in Kenia verlieren Gemeinden, die vom Safaritourismus lebten, ihre Lebensgrundlage. Hunderttausende verlieren ihre Arbeit. Millionen Menschen leiden darunter. Und wahrscheinlich auch die Tiere, die die Touristen anziehen.

In Südafrika, Botswana, Kenia, Ruanda, Tansania, Uganda und Sambia setzt die Safari-Industrie rund 12,4 Milliarden Dollar im Jahr um, so eine Schätzung der Firma SafariBookings. Geld, das nun nicht mehr fließt. Eine Untersuchung des Unternehmens, die über 300 Touranbieter umfasste, kam zu dem Ergebnis, dass fast alle einen mindestens 75-prozentigen Rückgang ihrer Buchungen verzeichnen.

Andy Payne, Mitbesitzer und Betreiber des Thornybush-Reservats, ein bekanntes Gesicht in der Branche, ist seit 30 Jahren im Geschäft und versteht seine Regierung nicht. "Wenn sie schon jetzt sagen, es werde vor nächstem Jahr keinen Tourismus geben, zerstören sie Buchungen für das ganze nächste Jahr. Und der Tourismus ist eine der Lebensadern dieses Landes."

Die Angst sei sehr groß, sagt er auf der Terrasse einer Luxuslodge in der Nähe der Safaristadt Hoedspruit. Ein paar Warzenschweine trinken am Wasserloch zu seinen Füßen. "Wir befinden uns noch am Anfang. In zwei Monaten wird die Lage der Industrie richtig schlimm sein und sich dann exponentiell weiter verschlimmern. Schlimmer und schlimmer wird es werden."

Hunderttausende Jobs verschwinden - Die Regierung verstehe noch immer nicht, wie groß die Bedeutung des Tourismus eigentlich sei, sagt er. "Die Abschottung wird der Tourismussektor hier nicht verkraften." Laut Payne kursieren in der Industrie Schätzungen, dass in Südafrika rund eine Million Jobs in der Branche auf dem Spiel stehen.

Der Tourismusminister Mmamoloko Kubayi-Ngubane warnte im Mai, dass bis zu 600.000 Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Und das bei einer Schließung des Sektors nur bis September.

"Und ich glaube nicht, dass viele dieser Jobs schnell wiederkommen werden", sagt Payne. Auch er rechnet damit, seine Kapazitäten um die Hälfte reduzieren zu müssen, und hofft, dann langsam wieder aufbauen zu können.

Damit könnte er sich womöglich noch glücklich schätzen. Im vergangenen Monat befragte die lokale Tourismusbehörde in der Kruger-Lowveld-Region fast 500 Tourismusbetriebe. 90 Prozent sagten, sie glaubten nicht, die Pandemie wirtschaftlich überleben zu können. Mehr als zwei Drittel hätten bereits begonnen, ihre Angestellten zu entlassen. Dass viele Reservate nun wieder für Tagesgäste geöffnet werden, hilft ihnen nur wenig.