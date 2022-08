Dorf Äyin in Gubadli Region

Baku, 10. August, AZERTAC

Das Dorf Äyin in der Region Gubadli liegt in den Ausläufern des Gebirges. Der Volksschriftsteller Suleyman Rahimov wurde in diesem Dorf geboren.

Dorf Äyin wurde 1993 von den armenischen Streitkräften okkupiert.

Das Dorf wurde im Vaterländischen Krieg (Zweiter Karabach-Krieg) von den aserbaidschanischen Streitkräften befreit.

AZERTAC präsentiert die Fotos, die enorme Zerstörungen in diesem Dorf zeigen, die während der Jahre der armenischen Besatzung im Dorf jener Region angerichtet wurden.