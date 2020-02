Erklärung aserbaidschanischer Gemeinde von Berg-Karabach als UN-Dokument veröffentlicht

Baku, 8. Februar, AZERTAC

Die Erklärung der aserbaidschanischen Gemeinde der Region Berg-Karabach über die bewaffnete militärische Aggression Armeniens gegen Aserbaidschan ist als Dokument der Generalversammlung und des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen veröffentlicht worden, wie AZERTAC bekanntgibt.

In der Erklärung der Gemeinde heißt es, dass die Binnenvertriebenen aus Berg-Karabach und anderen besetzten Gebieten der Republik Aserbaidschan seit fast 30 Jahren unter armenischer Aggression leiden. Im Statement wird zudem betont, dass Armenier im Zuge des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konfliktes gegen Aserbaidschaner die ethnische Säuberungspolitik verfolgt, ein Fünftel der Gebiete Aserbaidschans okkupiert und mehr als 700.000 Aserbaidschaner aus ihrer Heimat vertrieben haben. Tausende Aserbaidschaner wurden brutal getötet und viele Zivilisten wurden vermisst. Das in der aserbaidschanischen Stadt Chodschali angerichtete Blutbad, bei dem 613 Zivilisten, darunter Frauen, Kinder und alte Männer von armenischen Militäreinheiten brutal ermordet wurden, ist als das größte Massaker gegen Aserbaidschaner in die Geschichte gegangen. Diejenigen, die dieses Verbrechen begangen haben, sind bisher straflos ausgegangen, heißt es in der Erklärung weiter.

"Wir fordern die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, gegenüber der seit mehr als 30 Jahren gegen Aserbaidschan währenden armenischen Aggressionspolitik und der Vertreibung von Hunderttausenden Aserbaidschanern aus ihren Häusern nicht gleichgültig zu sein und ihre Bemühungen zur Umsetzung der Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der Schlussakte von Helsinki über den bedingungslosen Abzug der armenischen Streitkräfte aus den historischen aserbaidschanischen Geländen und zur Lösung des Konfliktes zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach auf Grundlage der Normen und Prinzipien des Völkerrechst, im Rahmen der international anerkannten Grenzen und auf Grund der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität der Republik Aserbaidschan zu verstärken, heißt es in der Erklärung.