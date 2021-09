FIDE-Online-Olympiade: Aserbaidschan besiegt Moldawien mit 5:1

Baku, 9. September AZERTAC

Die FIDE Online Schacholympiade 2021, die am 20. August 2021 begann, läuft nun weiter und dauert bis zum 15. September.

Die aserbaidschanische Mannschaft, das in der Gruppe B antritt, besiegte Weißrussland beim Auftaktspiel mit 3:2 und verlor im zweiten Spiel mit 0,5:2,5 gegen Indien. Unsere Nationalmannschaft bestritt das letzte Spiel des Tages gegen Moldawien und gewann es mit 5:1.

Wie die regelmäßig alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung ist die Online-Olympiade ein Wettbewerb für Mannschaften, die ihre nationalen Schachverbände vertreten. Teilnahmeberechtigt sind alle der FIDE angeschlossenen Verbände. In der Online-Version besteht jedoch jede Mannschaft aus 6 Spielern und muss mindestens zwei Frauen, eine U20-Spielerin und eine U20-Frau umfassen.

60 Mannschaften, aufgeteilt in 5 Gruppen zu je 12 Mannschaften, treten in der Division 4 an. Jeder Pool spielt ein Turnier mit elf Runden, wobei sich die drei besten Teams aus jedem Pool (insgesamt 15 Teams) für die Division 3 qualifizieren.

Es folgen die Division 3 (50 Mannschaften), die Division 2 (50 Mannschaften) und schließlich die Division 1 (40 Mannschaften), deren Sieger zusammen mit den gesetzten Mannschaften in die Play-off-Phase einziehen.