Gabala: Von Januar bis Dezember 2020 Industrieprodukte im Wert von 41,5 Millionen Manat hergestellt

Gabala, 7. Dezember, AZERTAC

Innerhalb von elf Monaten 2020 wurden in den Industrieunternehmen in der Region Gabala Waren im Wert von 41,5 Millionen Manat produziert. In diesem Zeitraum wurden von der Region Industrieprodukte im Wert von 5 Millionen 351,2 Tausend Manat exportiert, wie das Statistikamt des Bezirks Gabala einem regionalen Korrespondenten von AZERTAC mitteilte.

13,9% dieser Industriewaren wurden im staatlichen Sektor und 86,1% von privaten Unternehmen hergestellt.