Internationaler Ölgipfel in Baku

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Am 12. Oktober hat in Baku ein zweitägiger internationaler Ölgipfel seine Arbeit begonnen.

Präsident des staatlichen Ölkonzerns SOCAR Rovnag Abdullayev sagte in seiner Rede beim Gipfeltreffen, dass der Ölgipfel zu regionalen Zusammenarbeit im Energiebereich beitragen wird.

Regionalpräsident von BP in Aserbaidschan, Georgien und in der Türkei Gary Jones äußerte sich lobend über die Abhaltung des Gipfels in Baku. Er nannte drei Hauptfaktoren, die dem Konzern BP ermöglicht, in Aserbaidschan erfolgreich tätig zu sein. Das sind das Vorhandensein großer Kohlenwasserstoffreserven, geografische Lage und das Vorhandensein einer entwickelten Verkehrsinfrastruktur.

Im Mittelpunkt des Gipfels stehen folgende Themen: “Ölmarkt und Erdölprodukte in der kaspischen Region“, “Zukunftsorientierte Ölexportrouten in der Kaspischen Region“, “Dynamik der Märkte für Erdöl und Erdölprodukte in der kaspischen Region“, “Transport- und Logistikinfrastruktur in der kaspischen Region“, “Tendenz der Eisenbahnentwicklung in Aserbaidschan“, “Stand und Aussichten für Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in Aserbaidschan“, “Öl in der kaspischen Region“, “Aktueller Stand und Perspektiven der Entwicklung von Mini-Raffinerien in der kaspischen Region“, “Seetransport in der kaspischen Region“, “Chemische Industrie Aserbaidschans: Produktion, Transport, Verkauf“, “Gastransportprojekte in der kaspischen Region“, “Entwicklung der Gaskorridore in der kaspischen Region und “Südgaskorridor“.